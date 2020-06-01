Первый в России боксёрский турнир после введения ограничений пройдёт 15 июня
15 июня в Москве состоится боксёрский турнир, в главном событии которого российский боксёр Харитон Агрба встретится с соотечественником Александром Подольским за титул WBA International в первом полусреднем весе. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Этот турнир станет первым в стране после введения ограничений из-за пандемии коронавируса. Предстоящее шоу пройдёт без зрителей.
На счету Агрбы две победы на профессиональном ринге, в активе Подольского 11 побед и одно поражение.
Помимо этого, на турнире 15 июня пройдёт поединок бронзового призёра чемпионата мира 2015 года Павла Силягина. Этот бой станет для него вторым в профессиональной карьере.
Напомним, ранее в Федерации бокса сообщили, что ещё один турнир состоится 24 июня.
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