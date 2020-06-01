Макгрегор — о ситуации с протестами в США: это может привести нас к лучшему будущему

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал беспорядки в США, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
«В этом мире нет места несправедливости, расизму и нетерпимости. Нам нужно слышать тех, кто страдает, и учиться у них. Станьте примером перемен, которые вы хотите увидеть. Я молюсь, надеюсь и верю, что нынешние события могут привести нас к лучшему будущему», — написал Конор Макгрегор в «Инстаграме».
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не может дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.
В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.
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