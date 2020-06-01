Яквинта: я бы поставил на Хабиба в поединке с Гэтжи
Американский боец UFC Эл Яквинта поделился своим прогнозом на исход поединка Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.
«Итоги боя Фергюсона и Гэтжи меня удивили. Я не думал, что всё закончится именно так. Гэтжи впечатлил. Фергюсон попросту не был похож на себя самого. Это стало следствием того, что Гэтжи делал в последнее время.
Поединок Джастина с Хабибом действительно интригует. Гэтжи не сумели удержать в партере, а Хабиб всех отправляет туда. Думаю, что поединок пройдёт именно в этом противостоянии. Гэтжи страшен в стойке, в партере же страшен уже Хабиб. Это интригует. Я бы поставил на Хабиба в поединке с Гэтжи. Он постоянно делает одно и то же со всеми, и это работает. Думаю, он победит», — сказал Яквинта в интервью Хелен Йи.
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