Яквинта: я бы поставил на Хабиба в поединке с Гэтжи

Американский боец UFC Эл Яквинта поделился своим прогнозом на исход поединка Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.



«Итоги боя Фергюсона и Гэтжи меня удивили. Я не думал, что всё закончится именно так. Гэтжи впечатлил. Фергюсон попросту не был похож на себя самого. Это стало следствием того, что Гэтжи делал в последнее время.



Поединок Джастина с Хабибом действительно интригует. Гэтжи не сумели удержать в партере, а Хабиб всех отправляет туда. Думаю, что поединок пройдёт именно в этом противостоянии. Гэтжи страшен в стойке, в партере же страшен уже Хабиб. Это интригует. Я бы поставил на Хабиба в поединке с Гэтжи. Он постоянно делает одно и то же со всеми, и это работает. Думаю, он победит», — сказал Яквинта в интервью Хелен Йи.