Бибулатов: Кадыров предлагал Деметриусу Джонсону $ 1 млн за бой со мной

Российский боец ММА Магомед Бибулатов рассказал о том, как глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предлагал Деметриусу Джонсону $ 1 млн за бой с ним на турнире АСА 100.



«На АСА 100, на историческом турнире, Рамзан Кадыров предложил $ 1 млн Деметриусу Джонсону. Те согласились. Бой должен был быть здесь, в АСА, но, по-моему, президент One FC сказал, что они не согласятся, чтобы он дрался здесь, если он выйдет в финал Гран-при. Он вышел в финал, и они отказались.



Для меня он лучший боец среди многих других бойцов. То, как он забирал титульные бои, говорит о том, что он один из самых лучших бойцов. Хорошие отношения с ним, иногда в “Инстаграме” переписываемся с ним. Он играет в ту игру, в которую я тоже играю — в PUBG Mobile. У нас нормальные отношения», — рассказал Бибулатов в интервью «Вестнику ММА».