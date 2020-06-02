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Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Непобеждённый бывший чемпион мира в полусреднем весе Флойд Мейвезер предложил семье афроамериканца Джорджа Флойда оплатить его похороны. Сообщается, что генеральный директор TMT Music Энзел Дженнингс был знаком с Джорджем Флойдом с детства. TMT Music принадлежит Мейвезеру.

Как сообщает источник, семья Джорджа Флоцда приняла помощь знаменитого боксёра.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице не смогли.

В связи с этим США были охвачены волной беспорядков.

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