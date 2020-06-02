12 участников турнира UFC ESPN on 9 получили медицинские отстранения

Большинство бойцов, соревнующихся в UFC на ESPN 9 в прошлую субботнюю ночь, ушли относительно невредимыми. Однако целому ряду спортсменов грозят медицинские увольнения сроком от одного месяца до полугода, сообщает MMA Fighting.

Спортивная комиссия штата Невада (США) опубликовала список медицинских отстранёний, связанных с прошедшим UFC on ESPN 9 (Fight Night 176), и только два бойца могут получить длительные увольнения.



Вот полная медицинская справка UFC на ESPN 9, предоставленная Атлетической комиссией штата Невада:



Тайрон Вудли – без соревнований до 15 июля. Без контактов — до 30 июня.



Гилберт Бёрнс – отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня.



Аугусто Сакаи – отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня



Благой Иванов – отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня



Билли Курантилло – отстранён до 30 июня, без контактов до 21 июня.



Спайк Карлайл – результаты МРТ должны показать отсутствие противопоказаний или недопуск к соревнованиям до 27 ноября. Минимальная приостановка до 30 июня, без контакта до 21 июня.



Брок Уивер – приостановка до 30 июня, никаких контактов до 21 июня



Антонина Шевченко – отстранена до 30 июня, никаких контактов до 21 июня



Клидсон Абреу – приостановка до 15 июля, никаких контактов до 30 июня.



Тим Эллиотт – отстранён до 30 июня, никаких контактов до 21 июня



Луис Смолка – отстранён до 30 июня, никаких контактов до 21 июня



Винсент Моралес – Должен иметь отсутствие орбитального перелома, рекомендаций офтальмолога или последует отсутствие контактов до 27 ноября. Минимальная приостановка до 15 июля, без контакта до 30 июня.