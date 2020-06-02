Стал известен полный файткард турнира UFC 250, возглавляемый боем Нуньес – Спенсер

В ночь с 6 на 7 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В его главном событии встретятся обладательница титула в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер. Информация о полном списке участников была опубликована на официальном сайте организации.

В соглавном поединке турнира встретятся экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.



Полный файткард турнира выглядит следующим образом:



Основной кард:

Аманда Нунес — Фелиция Спенсер;

Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;

Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;

Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;

Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.



Предварительный кард:

Алекс Касерес — Чейс Хупер;

Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;

Брайан Келлехер — Коди Стаманн;

Чарльз Бирд — Маки Питоло;

Жуссиер Формига — Алекс Перес;

Девин Кларк — Алонсо Менифилд;

Герберт Бёрнс — Эван Данэм.