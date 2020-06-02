Стал известен полный файткард турнира UFC 250, возглавляемый боем Нуньес – Спенсер

В ночь с 6 на 7 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В его главном событии встретятся обладательница титула в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер. Информация о полном списке участников была опубликована на официальном сайте организации.
В соглавном поединке турнира встретятся экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.
Полный файткард турнира выглядит следующим образом:
Основной кард:
Аманда Нунес — Фелиция Спенсер;
Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;
Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;
Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;
Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.
Предварительный кард:
Алекс Касерес — Чейс Хупер;
Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;
Брайан Келлехер — Коди Стаманн;
Чарльз Бирд — Маки Питоло;
Жуссиер Формига — Алекс Перес;
Девин Кларк — Алонсо Менифилд;
Герберт Бёрнс — Эван Данэм.
- 2 июня 2020
-
03:40
-
02:17
-
00:59
- 1 июня 2020
-
23:52
-
22:51
-
21:54
-
21:03
-
19:55
-
18:57
-
17:30
-
15:41
-
15:19
-
14:50
-
14:04
-
13:11
-
12:56
-
11:00
-
10:01
-
09:39
-
09:01
-
06:44
-
00:57
-
00:44
- 31 мая 2020
-
22:20
-
18:52
-
16:50
-
15:59
-
14:54
-
13:47
-
12:47
-
11:27
-
10:18
-
09:28
-
08:47
-
07:55