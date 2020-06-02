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Стал известен полный файткард турнира UFC 250, возглавляемый боем Нуньес – Спенсер

Стал известен полный файткард турнира UFC 250, возглавляемый боем Нуньес – Спенсер
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 6 на 7 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В его главном событии встретятся обладательница титула в двух весовых категориях Аманда Нуньес и Фелиция Спенсер. Информация о полном списке участников была опубликована на официальном сайте организации.

В соглавном поединке турнира встретятся экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.

Полный файткард турнира выглядит следующим образом:

Основной кард:

Аманда НунесФелиция Спенсер;
Рафаэль АссунсаоКоди Гарбрандт;
Кори СэндхагенАлджамейн Стерлинг;
Нил МагниЭнтони Рокко Мартин;
Шон О`МэллиЭдди Вайнлэнд.

Предварительный кард:

Алекс КасересЧейс Хупер;
Йен ХейнишДжеральд Мершарт;
Брайан КеллехерКоди Стаманн;
Чарльз БирдМаки Питоло;
Жуссиер ФормигаАлекс Перес;
Девин КларкАлонсо Менифилд;
Герберт БёрнсЭван Данэм.

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