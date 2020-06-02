Экс-чемпион UFC вышел на улицы успокаивать протестующих в США

Американский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Чак Лидделл вышел успокаивать протестующих американцев в городе Хантингтон-Бич (округ Ориндж, Южная Калифорния). Об этом сообщает ABC7.

По словам Лидделла, сейчас люди не просто отстаивают свою позицию, а разрушают города и причиняют вред окружающим.

«Приятно видеть, что некоторые люди защищают наш город. Но это ужасно, насилие порождает насилие. Насилие никому не помогает. Мы все знаем, что случившееся плохо. За этим трудно было наблюдать. Но беспорядки не помогут. Разрушение городов, причинение вреда людям не принесут никакой пользы», — заявил экс-чемпион.

Массовые акции начались в США после трагической гибели афроамериканца Джорджа Флойда. После задержания один из офицеров полиции прижал шею мужчины к асфальту и удерживал около шести минут, несмотря на мольбы того отпустить, потому что он не может дышать.



Лидделл владел поясом чемпиона UFC в полутяжёлом весе, на его счету четыре успешные защиты. После ухода Чак был введён в Зал славы организации.