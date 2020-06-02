Брат Хабиба Нурмагомедова сообщил о динамике улучшения в состоянии здоровья его отца

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова. Напомним, 57-летний отец Хабиба уже несколько недель находится в одной из больниц Москвы, его состояние оценивается как тяжёлое.

По словам Умара, в состоянии здоровья отца Хабиба замечена динамика улучшения, но по-настоящему хороших новостей пока нет.

«Точных данных нет, точных новостей. Но у дяди состояние такое, стабильно тяжёлое. Чуть-чуть динамика улучшения есть, но хороших новостей особо нет», — сказал Умар Нурмагомедов в видео, которое появилось в «инстаграме» gorillafighting.

Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо. Это достижение позволило ему войти в Книгу рекордов Гиннесса.