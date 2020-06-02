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Видео: Конор Макгрегор ест сушёных пчёл

Видео: Конор Макгрегор ест сушёных пчёл
Видео: Конор Макгрегор ест сушёных пчёл
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал в «сториз» своего «инстаграма» видео, на котором можно посмотреть, как он ест сушёных пчёл. Спортсмен доставал насекомых из банки, после чего опрокинул их на себя и съел несколько пчёл.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

31-летний Макгрегор выступает в смешанных единоборствах с 2008 года. Последним его соперником был американец Дональд Серроне, который на турнире UFC 246, прошедшем в январе 2020 года, потерпел поражение нокаутом за 40 секунд. Всего на счету Макгрегора 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения, последнее — от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

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