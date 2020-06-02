Стали известны гонорары бойцов за участие в турнире UFC ESPN on 9

Атлетическая комиссия штата Невада представила платежную ведомость по гонорарам, которые получили участники турнира UFC on ESPN 9. Копию документа приводит MMA Fighting.



Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли с гонораром в $200 000 является единоличным лидером списка выплат, хотя и не получил бонус за победу. Его оппонент Гилберт Бёрнс заработал $164 000. На третьем месте бывшая претендентка на чемпионский титул в наилегчайшем весе Кэтлин Чукагян. Она получила $120 000.



Список выплат турнира UFC on ESPN 9:



Гилберт Бёрнс: $164 000 (из них бонус за победу $84 000)

Тайрон Вудли: $200 000



Аугусто Сакаи: $100 000 (из них бонус за победу $50 000)

Благой Иванов: $60 000



Билли Куарантилло: $24 000 (из них бонус за победу $12 000)

Спайк Карлайл: $12 000



Рузвельт Робертс: $44 000 (из них бонус за победу $22 000)

Брок Уивер: $12 000



Маккензи Дерн: $66 000 (из них бонус за победу $33 000)

Ханна Сайферс: $25 000



Кэтлин Чукагян: $120 000 (из них бонус за победу $60 000)

Антонина Шевченко: $35 000



Даниэль Родригес: $24 000 (из них бонус за победу $12 000)

Габриэль Грин: $12 000



Джамал Хилл: $24 000 (из них бонус за победу $12 000)

Клидсон Абреу: $18 000



Брэндон Ройвал: $24 000 (из них бонус за победу $12 000)

Тим Эллиотт: $31 000



Кейси Кенни: $54 000 (из них бонус за победу $27 000)

Луис Смолка: $48 000



Крис Гутьеррес: $40 000 (из них бонус за победу $20 000)

Винс Моралес: $20 000.