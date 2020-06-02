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Стали известны гонорары бойцов за участие в турнире UFC ESPN on 9

Стали известны гонорары бойцов за участие в турнире UFC ESPN on 9
Бокс/ММА / UFC 0

Атлетическая комиссия штата Невада представила платежную ведомость по гонорарам, которые получили участники турнира UFC on ESPN 9. Копию документа приводит MMA Fighting.

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли с гонораром в $200 000 является единоличным лидером списка выплат, хотя и не получил бонус за победу. Его оппонент Гилберт Бёрнс заработал $164 000. На третьем месте бывшая претендентка на чемпионский титул в наилегчайшем весе Кэтлин Чукагян. Она получила $120 000.

Список выплат турнира UFC on ESPN 9:

Гилберт Бёрнс: $164 000 (из них бонус за победу $84 000)
Тайрон Вудли: $200 000

Аугусто Сакаи: $100 000 (из них бонус за победу $50 000)
Благой Иванов: $60 000

Билли Куарантилло: $24 000 (из них бонус за победу $12 000)
Спайк Карлайл: $12 000

Рузвельт Робертс: $44 000 (из них бонус за победу $22 000)
Брок Уивер: $12 000

Маккензи Дерн: $66 000 (из них бонус за победу $33 000)
Ханна Сайферс: $25 000

Кэтлин Чукагян: $120 000 (из них бонус за победу $60 000)
Антонина Шевченко: $35 000

Даниэль Родригес: $24 000 (из них бонус за победу $12 000)
Габриэль Грин: $12 000

Джамал Хилл: $24 000 (из них бонус за победу $12 000)
Клидсон Абреу: $18 000

Брэндон Ройвал: $24 000 (из них бонус за победу $12 000)
Тим Эллиотт: $31 000

Кейси Кенни: $54 000 (из них бонус за победу $27 000)
Луис Смолка: $48 000

Крис Гутьеррес: $40 000 (из них бонус за победу $20 000)
Винс Моралес: $20 000.

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