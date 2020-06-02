«Человек, который проделал большую работу». Хабиб Нурмагомедов показал новое фото

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в «Инстаграм» фотографию со своим менеджером Ризваном Магомедовым. Таким образом спортсмен поблагодарил менеджера за сотрудничество.

«Человек, который проделал и продолжает делать большую работу в нашей команде, спасибо тебе, брат», — подписал Хабиб фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Нурмагомедова.

31-летний Нурмагомедов начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. Ожидается, что его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA.