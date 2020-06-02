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Экс-чемпион FNG Александр Матмуратов подписал контракт с лигой ACA

Экс-чемпион FNG Александр Матмуратов подписал контракт с лигой ACA
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец ММА, экс-чемпион FNG Александр Матмуратов (9-4) подписал контракт с лигой ACA и проведёт поединок против Биберта Туменова. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Для 23-летнего Туменова (8-1), брата топового бойца Альберта Туменова, бой станет вторым по счёту в организации. На ACA 104 он громко дебютировал в лиге, нокаутировав Кайла Рейеса. Контракт Александра Матмуратова подписан на шесть боёв.

Поединок Александр Матмуратов — Биберт Туменов состоится 11 июля на АСА 106, место и формат проведения турнира будут анонсированы позднее. Известно, что в главном поединке встретятся Артём Фролов (13-2) и непобеждённый спортсмен из клуба «Горец» Ибрагим Магомедов (5-0). В соглавном бою сразятся два дебютанта АСА: Георгий Кичигин (23-6) и Магомедсайгид Алибеков (10-1).

АСА проведёт следующий турнир 11 июля
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