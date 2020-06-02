Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec
Популярный портал Boxrec, освещающий профессиональный бокс, составил топ-10 лучших боксёров за всю историю этого вида спорта. На первом месте расположился непобеждённый американец Флойд Мейвезер. Майк Тайсон, один из самых узнаваемых боксёров в истории, в первую десятку не вошёл.
Топ-10 величайших боксёров (версия Boxrec):
1. Флойд Мейвезер — 50 побед, 0 поражений, 0 ничьих
2. Мэнни Пакьяо — 62-7-2
3. Карлос Монсон — 87-3-9
4. Мохаммед Али — 56-5-0
5. Шугар Рэй Робинсон — 174-19-6
6. Бернард Хопкинс — 55-8-2
7. Джо Луис — 66-3-0
8. Арчи Мур — 186-23-10
9. Оскар де ла Хойя — 39-6-0
10. Хулио Сесар Чавес — 107-6-2.
Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в благотворительных поединках.
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