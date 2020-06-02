Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec

Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших
Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Популярный портал Boxrec, освещающий профессиональный бокс, составил топ-10 лучших боксёров за всю историю этого вида спорта. На первом месте расположился непобеждённый американец Флойд Мейвезер. Майк Тайсон, один из самых узнаваемых боксёров в истории, в первую десятку не вошёл.

Топ-10 величайших боксёров (версия Boxrec):

1. Флойд Мейвезер — 50 побед, 0 поражений, 0 ничьих
2. Мэнни Пакьяо — 62-7-2
3. Карлос Монсон — 87-3-9
4. Мохаммед Али — 56-5-0
5. Шугар Рэй Робинсон — 174-19-6
6. Бернард Хопкинс — 55-8-2
7. Джо Луис — 66-3-0
8. Арчи Мур — 186-23-10
9. Оскар де ла Хойя — 39-6-0
10. Хулио Сесар Чавес — 107-6-2.

Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в благотворительных поединках.

Генри Сехудо назвал четвёрку величайших бойцов MMA
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020