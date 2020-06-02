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Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что звёздам UFC недоплачивают

Тренер Хабиба Нурмагомедова заявил, что звёздам UFC недоплачивают
Бокс/ММА / UFC 0

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сказал, что заработки лучших бойцов MMA могли бы быть и повыше. По его мнению, начинающие бойцы получают деньги, сопоставимые с теми, что получают начинающие боксёры, а вот гонорары звёзд MMA уступают заработкам лучших боксёров.

«Начинающим бойцам очень хорошо платят в UFC и Bellator. Считаю, им платят намного больше, чем боксёрам примерно такого же уровня. Не верите — проверьте сами

С недоплатой сталкиваются участники главных боёв, получающие свой процент от продаж просмотров платных трансляций. Вот тут уже картина в пользу промоутера. Они забирают себе больше (чем в боксе. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Мендес в своём подкасте.

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