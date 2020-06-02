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Чемпион UFC Адесанья: я должен пропускать белых, чтобы они не боялись. Потому что я чёрный

Чемпион UFC Адесанья: я должен пропускать белых, чтобы они не боялись. Потому что я чёрный
Бокс/ММА / UFC 0

Новозеландский боец смешанного стиля Исраэль Адесанья, действующий чемпион UFC в средней весовой категории, высказался на тему протестов в США на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.

«Я зол. Скольким из вас надо держать руки за спиной в магазине, чтобы не думали, что вы воруете? Белые люди пугаются, когда видят меня, а я улыбаюсь. Теперь я должен держаться в стороне, пропускать их, чтобы они не пугались, когда видят меня. Почему? Потому что я чёрный.

Что я сделал? У меня не было выбора. Если бы у меня был выбор, я бы всё равно остался чёрным», — сказал Адесанья в видео, которое появилось в «инстаграме» isoakavakimotu.

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