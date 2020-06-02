Чемпионка UFC Аманда Нуньес спародировала танец бойца Bellator Валери Лореды

Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес показала, что готовится к очередной защите в приподнятом настроении. Она опубликовала пародию на ролик спортсменки из ростера Bellator Валери Лореды.



Лореда, которая обладает не только двумя победами в Bellator, но и крайне экзотичной фигурой, является одной из самых привлекательных леди в ММА. Ранее она выложила видео с зажигательным танцем, сопроводив его комментарием «Сражаюсь за свои бриллианты».



Аманда решила ответить пародией, получилось у неё весьма забавно. Под роликом Львица написала: «Хей, Валери, я всё делаю правильно?»



«Обожаю!» — ответила Лореда.

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер на UFC 250. Это событие станет главным поединком вечера.