Чемпионка UFC Аманда Нуньес спародировала танец бойца Bellator Валери Лореды

Действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Аманда Нуньес показала, что готовится к очередной защите в приподнятом настроении. Она опубликовала пародию на ролик спортсменки из ростера Bellator Валери Лореды.
Лореда, которая обладает не только двумя победами в Bellator, но и крайне экзотичной фигурой, является одной из самых привлекательных леди в ММА. Ранее она выложила видео с зажигательным танцем, сопроводив его комментарием «Сражаюсь за свои бриллианты».
Аманда решила ответить пародией, получилось у неё весьма забавно. Под роликом Львица написала: «Хей, Валери, я всё делаю правильно?»
«Обожаю!» — ответила Лореда.
Видео доступно на «Чемпионате».
Напомним, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя Аманда Нуньес — Фелиция Спенсер на UFC 250. Это событие станет главным поединком вечера.
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