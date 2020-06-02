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Девушка-боец Агапова: до контакта с UFC был план бомжевать, убивать и жарить голубей

Девушка-боец Агапова: до контакта с UFC был план б
Девушка-боец Агапова: до контакта с UFC был план бомжевать, убивать и жарить голубей
Бокс/ММА / UFC 0

Представительница Казахстана Мария Агапова, готовящаяся к дебюту в UFC, рассказала о финансовых проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться, пока она благодаря спонсорам не начала контактировать с промоушеном. 13 июня Агапова дебютирует в UFC поединком с Мелиссой Гатто.

«Были моменты, когда я готова была остаться на улице и жить где придётся. У меня даже был план, как можно там бомжевать. Хотела сдать вещи в камеру хранения, купить палатку и жить в ней. Тренироваться, мыться и заряжать телефон можно было в зале, а вот с ночлегом были проблемы.

До того момента, когда у меня появились спонсоры и контакт с UFC, у меня был полностью разработан план, как жить на улице. Я была готова убивать голубей и жарить их на костре, но даже в мыслях не было возвращаться домой.

Когда денег не хватало на еду, мне помогали мои одноклубники и менеджеры. Они единственные были со мной в это трудное время», — цитирует спортсменку News.ru.

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