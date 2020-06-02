Дэна Уайт: Джон Джонс заработал достаточно, чтобы завершить карьеру

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал недавние заявления лидера pound-for-pound Джона Джонса, который принял решение отказаться от титула чемпиона промоушена в полутяжёлом весе.

Уайт дал понять, что никак не намерен влиять на спортсмена. По его словам, все вопросы по поводу дальнейшей карьеры бойца нужно задавать непосредственно Джону.

«Джон Джонс — один из величайших в истории. Решения относительно карьеры принимает только он сам, все вопросы по этому поводу к нему. Но реальность такова, что за свои поединки он заработал достаточно денег, чтобы больше никогда не работать», — приводит слова функционера MMA Fighting.

Напомним, Джон Джонс и Дэна Уайт вступили в конфликт после того, как Джонс обвинил своего босса во лжи. По словам Уайта, спортсмен требовал от UFC $ 30 млн за бой с Фрэнсисом Нганну. Джон опровергает эту информацию.