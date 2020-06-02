Кормье: верю, что Джонс действительно отказался от пояса чемпиона

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал заявление Джона Джонса, который заявил, что он отказывается от чемпионского пояса в полутяжёлом весе.

«Верю, что он более чем серьёзен, когда говорит об этом. Пока он не дрался, был отстранён и травмирован, он понял, каково жить без титула чемпиона. Дело в том, что Джон долгое время владел поясом. Вероятно, когда он его потерял первый раз, он думал, что на этом жизнь закончилась. Но потом Джонс понял, что больших отличий нет.

Так что теперь он понимает, изменится ли его жизнь без пояса. Мне кажется, это понимание даёт ему чувствовать себя комфортно и предоставляет возможность говорить то, что он говорит. Потому я уверен, что Джонс всерьёз намерен отказаться от титула чемпиона», — приводит слова Кормье MMA Fighting.