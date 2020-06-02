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А. Емельяненко: не вижу кандидатуры на место Путина

А. Емельяненко: не вижу кандидатуры на место Путина
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился своими мыслями о политической ситуации в стране. По его словам, реальной альтернативы нынешнему президенту России Владимиру Путину нет.

«Я хотел бы, чтобы в нашей стране президентом был Владимир Владимирович Путин. На сегодняшний день подходящей кандидатуры, которая могла бы достойно вести себя с зарубежными политиками, контролировать процесс внутри России, я не вижу.

Понимаю, что много недовольных и несогласных, но кого ставить на его место? Все хотят быть президентами, у всех есть план, но перед этим надо украсть денег, со своим коллективом съездить отдохнуть на море, а потом всё наладить. У этих людей даже образования нет, как и жизненного опыта», — сказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.

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