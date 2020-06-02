Харитонов: Тайсон подхимичился, допинг-контроля же не будет

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов убеждён, что экс-чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, 53-летний Майк Тайсон не смог бы себя привести в форму в таком возрасте без специальных препаратов.

«Подхимичился, всё нормально. Допинг-контроля же не будет. Тестостерончика добавил, каких-то препаратов правильных. Здесь нет никакой озлобленности к Тайсону за это. Ну, 53 года человеку. Как ему по-другому сделать, чтобы быть более-менее в форме. Только на препаратах, другого варианта нет.

Принимал ли когда-то препараты я? В армии было. Когда все пробовали всякие таблетки. На третьем или четвёртом курсе, когда все качались, друзья принесли препарат ретаболил. Я вколол себе — чтобы красиво выглядеть, чтобы красивая фигура была. Добавил в массе. Помню, мышцы стали как каменные. Перед зеркалом походил и понял, что всё это не для меня. Больше этим не баловался и не хочу. Во-первых, это вредно для организма. Во-вторых, это запрещено", — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».