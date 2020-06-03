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А. Емельяненко — о пенсионной реформе: если правительство делает, то им виднее

А. Емельяненко — о пенсионной реформе: если правительство делает, то им виднее
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко не склонен критиковать правительство России за внедрение непопулярной в народе пенсионной реформы.

«Если правительство делает это, им виднее. На Карелина обозлились из-за этого? А во сколько на пенсию выходить? В 20 лет? После школы платите мне пенсию, мне на пиво не хватает? Пока есть возможность у людей работать, пусть трудятся. А толпа несогласных и недовольных, которым хочется выскочить на пенсию поскорее и зарабатывать лишнюю копейку, всегда будет. У нас большинство пенсионеров продолжает работать и трудиться дальше», — сказал Александр Емельяненко в интервью, размещённом на канале Оксаны Кравцовой в YouTube.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что не видит альтернативы президенту России Владимиру Путину.

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