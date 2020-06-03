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Харитонов: определённый круг людей очень сильно заинтересован в этих масках, перчатках

Харитонов: определённый круг людей очень сильно заинтересован в этих масках, перчатках
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов убеждён, что панические настроения вокруг пандемии коронавируса создаются специально. По словам спортсмена, определённый круг лиц заинтересован в том, чтобы население как можно чаще использовало защитные маски и перчатки.

«Маски, во-первых, нисколько не защищают, а во-вторых, вредны. Надевая их, только больше шансов заболеть. А перчатки, если находишься в них больше 15 минут, начинают преть и становятся идеальной средой для размножения бактерий. Это страшно!

Я уверен, что сейчас определённый круг людей очень сильно заинтересован в этих масках, перчатках. У меня есть определённые факты. Но не буду говорить, откуда у меня источники. Уже налажено производство масок, перчаток. Думаю, что осенью или даже раньше обяжут все предприятия закупить маски, перчатки. Маска — она на три-четыре, максимум — пять часов. То есть за рабочий день нужно будет поменять две-три маски. Представляете, какой это бизнес, каким будет оборот! В нашей стране 140 миллионов человек. Умножьте 140 на три.

Обяжут ходить в перчатках и намордниках. Раньше этого не было — и жили спокойно. Всё было нормально. Не было никакого карантина. Можно сравнить статистику — сколько народа умерло от гриппа, пневмонии, туберкулёза, и сколько — от коронавируса. Согласен, что ситуация непростая, что есть очаги заражения. Куда не приеду, везде — там заболели, тут заболели. Спрашиваю — а кто-то из вас болел. Отвечают, что нет. Так откуда эти огромные цифры берутся, что все болеют вокруг», — приводит слова Харитонова «Спорт-Экспресс».

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