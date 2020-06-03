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Протестующие сожгли зал тренера Тони Фергюсона. Фото

Протестующие сожгли зал тренера Тони Фергюсона. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Эдди Браво, тренер американского бойца смешанных единоборств Тони Фергюсона, рассказал, что протестующие в Лос-Анджелесе сожгли один из залов, принадлежащих его бренду.

Напомним, в США проходят массовые протесты на фоне гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили многие штаты США.

«После пяти часов охраны кто-то бросил коктейль Молотова в магазин одежды, который находился в этом же здании. Через пару минут всё здание полыхало огнем. Чертовски страшная ситуация.

Мы объявили сбор средств. С огромной благодарностью примем любую помощь», — рассказал Браво в своём «инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/eddiebravo10p/?hl=ru

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