Магомед Бибулатов проведёт поединок в андеркарде боя Емельяненко — Исмаилов

Бывший боец UFC россиянин Магомед Бибулатов возвращается в клетку, свой следующий поединок он проведёт 24 июля на ACA 107. Об этом сообщила пресс-служба организации.



Экс-чемпион сразу двух бойцовских организаций WFCA и ACB в карьере одержал 15 побед при двух поражениях. Свой последний поединок Бибулатов провёл на юбилейном АСА 100, где «финишировал» Джосиела Силву во втором раунде. Его соперником станет дебютант лиги Никита Пиранья Чистяков (11-5). 7 из 11 побед в карьере боец одержал сабмишеном.

Поединок Бибулатов — Чистяков состоится в андеркарде главного боя ACA 107, в котором встретятся Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов. Это противостояние было запланировано на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса.