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Менеджер Хабиба показал «плюсы самоизоляции». Фото

Менеджер Хабиба показал «плюсы самоизоляции». Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, дал понять, что в самоизоляции, на которую ему пришлось уйти ввиду риска распространения коронавируса, есть не только отрицательные, но и положительные моменты. Менеджер опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он сидит на траве на фоне гор.

«Были и свои плюсы в этой самоизоляции», — подписал он снимок.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Магомедова.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. Ожидается, что его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA.

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