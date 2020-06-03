Менеджер Хабиба показал «плюсы самоизоляции». Фото

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, дал понять, что в самоизоляции, на которую ему пришлось уйти ввиду риска распространения коронавируса, есть не только отрицательные, но и положительные моменты. Менеджер опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он сидит на траве на фоне гор.
«Были и свои плюсы в этой самоизоляции», — подписал он снимок.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Магомедова.
Напомним, 31-летний Нурмагомедов начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. Ожидается, что его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA.
- 3 июня 2020
-
15:03
-
14:00
-
13:59
-
12:00
-
10:00
-
09:01
-
03:46
-
00:31
-
00:25
- 2 июня 2020
-
23:43
-
23:25
-
22:25
-
21:35
-
20:30
-
20:25
-
19:22
-
19:04
-
18:32
-
17:38
-
17:28
-
16:27
-
16:11
-
16:02
-
15:05
-
14:26
-
13:17
-
13:00
-
12:41
-
12:21
-
10:00
-
09:19
-
09:01
-
03:40
-
02:17
-
00:59