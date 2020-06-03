Менеджер Хабиба показал «плюсы самоизоляции». Фото

Ризван Магомедов, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, дал понять, что в самоизоляции, на которую ему пришлось уйти ввиду риска распространения коронавируса, есть не только отрицательные, но и положительные моменты. Менеджер опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой он сидит на траве на фоне гор.

«Были и свои плюсы в этой самоизоляции», — подписал он снимок.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Магомедова.

Напомним, 31-летний Нурмагомедов начал карьеру в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний бой он провёл в сентябре 2019 года, победив американца Дастина Порье. Ожидается, что его следующим соперником станет временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Всего на счету Хабиба 28 побед в 28 поединках в MMA.