Смоляков: многие американские полицейские встали на сторону народа

Российский боец ММА Дмитрий Смоляков, проживающий в Майами (штат Флорида), сообщил, что часть полицейских в США встала на сторону протестующих из-за смерти темнокожего Джорджа Флойда.



«Многие американские полицейские встали на сторону народа. Они сняли с себя погоны и пошли вместе с людьми против насилия. Но мирным митингом. И даже был такой жест: полицейские, признавая вину и чрезмерную жестокость при задержаниях, встали на колено и попросили у населения прощения. А население так растрогалось, что им пришлось подходить к полицейским, поднимать, благодарить. Народ понял полицию, а полиция сказала, что они здесь не для того, чтобы людям плохо делать, и они сами стояли с плакатами, призывая остановить жестокость.



Связаны ли эти волнения с политикой? Тут очень сильно любят Трампа. На многих домах висят не только флаги США, но и флаги Трампа. Победить его на выборах стандартным путем сложно. Нация им довольна, поэтому нужна какая-то дискредитация Трампа, нужен какой-то скандал, с которым он бы не справился. С коронавирусом, вроде как, разобрались. По сути, план А провалился, поэтому сейчас перешли к плану Б, к беспорядкам. Считаю, ничего просто так не бывает», — приводит слова Смолякова Sport24.