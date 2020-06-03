Noize MC посвятил песню Егору Криду, упомянув в ней Хабиба Нурмагомедова

Российский рэпер Иван Алексеев, выступающий под псевдонимом Noize MC выпустил новый трек под названием «Давай сбежим». В тексте песни Алексеев упомянул российского бойца UFC чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



Текст песни посвящён двум другим российским исполнителям — Егору Криду и Александру Жвакину, выступающему под псевдонимом Loc-Dog. Исполнители приняли решение не соревноваться в седьмом раунде «17-го независимого баттла» и записали совместную песню, что и стало объектом насмешки со стороны Noize MC, также участвующего в баттле под псевдонимом Damilola Karpow.



«Когда ты поёшь своим голосом сладким, как патока,

Сразу все флаги Кавказа сливаются в радугу,

И плачет от счастья, на облаке сидя, Lil Peep,

Глядя, как тайком под твой хит в раздевалке танцует Хабиб», — говорит в тексте Noize MC от лица Loc-Dog.



Напомним, в 2018 году концерт Егора Крида в Дагестане был отменён под давлением общественности. Тогда против мероприятия выступил чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов.

Егор Крид рассказал, что концерт в Махачкале отменил не Хабиб