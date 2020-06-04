Ковингтон: почему Масвидаль не хочет драться с Усманом? Чего он боится?

Боец UFC Колби Ковингтон поделился мнением о Хорхе Масвидале. Ковингтон считает, что Масвидаль не хочет принимать бой с Камару Усманом, потому что не хочет встречаться с Колби.
«Хорхе не умеет не только читать и писать, он не умеет драться. Что происходит? Почему он не хочет драться с Камару Усманом? Что он тянет? Чего он боится? Может быть, есть что-то, о чём мы не знаем? На самом деле он не хочет оказаться в одной клетке со мной. Ты не хочешь этого, Хорхе, потому что знаешь, что происходило всякий раз, когда мы тренировались и спарринговали с тобой.
Я рвал тебя на кусочки, выбивал душу из твоего тела. Есть только два боя, которые нужно организовать, но если UFC этого не сделает, я использую это время, чтобы стать ещё лучше», — приводит слова Колби Ковингтона The Score.
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