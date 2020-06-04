Фьюри: не думаю, что я смогу найти мотивацию, чтобы провести бой без зрителей

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри поделился мнением о поединках без зрителей.



«Я не думаю, что я смогу найти мотивацию, чтобы провести бой без зрителей. Это больше будет похоже на спарринг в зале, всё будет словно не по-настоящему. Чемпион супертяжёлого веса не должен драться без живой публики. Я не думаю, что это будет работать. Дело тут не в деньгах, я уже заработал достаточно. Думаю, если я выйду драться без зрителей, то оставлю публику без отличной возможности посмотреть бокс вживую. Это не для меня. Но это только моё личное мнение. Если бы мне предложили подраться при пустых трибунах, то я бы не стал этого делать», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.