«Меня тошнит от тебя». Сехудо вызвал на бой чемпиона мира по боксу

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо вызвал на бой чемпиона мира в легком весе по версии WBC Silver Райана Гарсию.
«Я действительно не думаю, что Райан Гарсиа так хорош. я верю, что смогу заставить его согнуть колено на глазах Оскара Де Ла Хойи. Я чувствую, что у меня есть сила и опыт, и мы хотим, чтобы это произошло. Есть те, кто готов заплатить нам обоим. Просто Гарсии предстоит подписать контракт. Райан Гарсия, меня тошнит от тебя. Я бы заставил тебя быстро согнуть колено. Ты можешь нанести около 100 ударов, но один мой удар заставит тебя согнуть колено, так что подписывай контракт детка!» — приводит слова Сехудо TMZ.
Напомним, 33-летний Сехудо после победы на турнире UFC 249 в Джексонвилле (штат Флорида, США) 9 мая объявил о завершении карьеры. Вскоре после этого его исключили из официальных рейтингов UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах 18 боёв, в которых он одержал 16 побед и потерпел два поражения.
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