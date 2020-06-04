«Трамп ужасен, в Америке расизм». Джефф Монсон — о протестах в США

Бывший боец MMA, а ныне депутат совета Красногорского городского округа Московской области Джефф Монсон высказался на тему протестов в США, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. После этого массовые беспорядки охватили многие штаты США.

«У людей есть право протестовать против беспредела, но протесты должны выражаться в надлежащей форме. Полиция убила Джорджа Флойда, а государство не обеспечивает должной защиты, покрывая это. Люди могут и должны в такой ситуации протестовать против них. Но они разбивают машины, взламывают магазины и крадут вещи — это не протест против беспредела. Это выглядит как оправдание, чтобы громить всё подряд», — цитирует Монсона Sport24.

Вместе с тем он признал, что проблема расизма в США, президентом которых является Дональд Трамп, действительно существует.

«Трамп ужасен. Просто посмотрите на Америку при нём. Она страшным образом разобщена, процветает расизм. Он, конечно, проблема, но я говорю о проблеме в целом.

У США долгая история расизма и классовой борьбы, а государству выгодно сталкивать людей. Ведь, воюя против друг друга, они не смогут противостоять государству, которое защищает только очень обеспеченных. Вот в чём главная проблема. Если бы люди объединились, они бы решили эту проблему», — сказал он.