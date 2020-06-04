Волков: повода отказаться от боя с Блейдсом не было, UFC делает большую работу

Российский боец UFC Александр Волков объяснил, почему он не стал отказываться от поединка с Кёртисом Блейдсом на турнире 20 июня.
«Я согласился на этот бой ещё несколько месяцев назад. UFC делает большую работу: проводит турниры в такое время, даёт бойцам работу, а публике — зрелище. На меня рассчитывают как на профессионала, который подготовится и приедет на бой. Повода отказаться по большому счёту не было.
Был период, когда мы считали, что бой отменён. Этот период длился примерно полтора месяца. Тем не менее я продолжал тренироваться. Я не хотел ставить ни себя, ни семью под угрозу заражения коронавирусом, поэтому вообще не ездил в зал. Тренировался только дома — причём в двухразовом режиме, по расписанию. Конечно, я сомневался в том, состоится ли этот бой, но старался держать себя в форме. Не хватало работы со спарринг-партнёрами, но сейчас навёрстываем. Если честно, когда мне в конце мая сказали, что бой всё-таки состоится, я думал, что нахожусь в более плохой форме. Но неделю назад я вернулся в зал — и тренировки показывают, что форму я не растерял. Осталось ещё полторы недели работы. До отлёта я тренируюсь без выходных», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».
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