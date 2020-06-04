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Валуев — о ЧП на ТЭЦ в Норильске: своеобразная Хиросима природы севера

Валуев — о ЧП на ТЭЦ в Норильске: своеобразная Хиросима природы севера
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на ЧП в Норильске.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка большого количества дизельного топлива, которое попало в местный ручей и реку Амбарную. Общая площадь загрязнения составляет 180 тыс. кв. м.

«Масштаб произошедшего зашкаливает. Своеобразная Хиросима природы севера накануне Дня эколога, что характерно. Отправил, соответственно, запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Росприроднадзор», — написал Николай Валуев в своём «инстаграме».

Посмотреть фото и видео можно на странице Николая Валуева в «Инстаграме».

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