Валуев — о ЧП на ТЭЦ в Норильске: своеобразная Хиросима природы севера
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на ЧП в Норильске.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка большого количества дизельного топлива, которое попало в местный ручей и реку Амбарную. Общая площадь загрязнения составляет 180 тыс. кв. м.
«Масштаб произошедшего зашкаливает. Своеобразная Хиросима природы севера накануне Дня эколога, что характерно. Отправил, соответственно, запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Росприроднадзор», — написал Николай Валуев в своём «инстаграме».
Посмотреть фото и видео можно на странице Николая Валуева в «Инстаграме».
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