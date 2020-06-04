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Стерлинг рассказал, как его нокаутировал Магомедшарипов

Стерлинг рассказал, как его нокаутировал Магомедшарипов
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC в легчайшем весе Альджамейн Стерлинг рассказал, как на одной из тренировок его нокаутировал Забит Магомедшарипов.

«Однажды побывал в нокауте на тренировке. Это был Забит. Это случилось после того, как я проиграл Ассунсао. Даже не знал, кто такой этот Магомедшарипов. Не знал, насколько он больше. Он был на восемь фунтов тяжелее, и я сказал, что смогу с ним поработать, но я был легче.

Не знал, кто он, но этот парень оказался чёртовым ниндзей. Он бросал удары со всех сторон, бил с разворота. В какой-то момент он меня ударил, я не видел момент удара и был ошеломлён. У меня осталось видео того эпизода. Это было действительно жёстко", — приводит слова Стерлинга BJ Penn.

Напомним, Магомедшарипов выступает в полулёгком дивизионе.

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