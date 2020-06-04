Дэна Уайт рассказал о планах Конора Макгрегора

Президент UFC Дэна Уайт рассказал о планах экс-чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. По словам функционера, идеальным вариантом для ирландца стала бы встреча с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи. Но вместе с тем Уайт не исключил, что Конор пойдёт и по другому пути.

«Лучший вариант для него — встретиться с победителем пары Джастин Гэтжи — Хабиб Нурмагомедов. Но не говорю, что это случится, это просто моё мнение. Вы ведь знаете его. Возможно, он хочет провести до этого ещё один поединок. Если это так, подберём ему соперника. Как бы то ни было, правильнее всего было бы ждать победителя пары Хабиб — Гэтжи», — приводит слова Уайта MMA Figting.

Напомним, Макгрегор последний раз появлялся в октагоне в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне.