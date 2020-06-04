Чемпионка UFC Аманда Нуньес уверена, что уже переболела коронавирусом

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес убеждена, что уже переболела коронавирусом. По её словам, это случилось несколько месяцев назад, когда она вернулась из Невады во Флориду.

«В Лас-Вегасе было очень много людей со всего мира. Я виделась со многими, и когда вернулась домой, заболела. Я заболела, и у меня были такие же симптомы, как при коронавирусе. Сейчас я поеду на турнир UFC и узнаю, переболела я или нет.

Тогда я приехала домой и сразу же свалилась в постель с температурой и ломотой в теле. Я болела раньше, но в этот раз у меня были иные ощущения. Я соблюдала постельный режим 2-3 дня, а потом заразилась и моя партнёрша Нина Ансарофф. Так что я убеждена, что переболела коронавирусом и теперь у меня есть иммунитет к этому заболеванию. Скоро я узнаю, так это или нет», — приводит слова Нуньес BJ Penn.