Исмаилов — в ответ на слова Емельяненко: у слепой самоуверенности бывают последствия

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» очередной отрывок из интервью с Александром Емельяненко и ответил оппоненту на вопрос, как тот собирается его бить.



«Тяжёлый вес — это не его вес. Тем более он на голову ниже, рычаг короче. Ну что он будет делать? Я не представляю. Как он меня бить будет?» — сказал Емельяненко.



На это Исмаилов ответил фразой: «У такой слепой самоуверенности, как правило, бывают вот такие последствия», добавив в ролик наглядные примеры.

Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».

Напомним, бой Исмаилова и Александра Емельяненко был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.