Исмаилов — в ответ на слова Емельяненко: у слепой самоуверенности бывают последствия

Исмаилов — в ответ на слова Емельяненко: у слепой самоуверенности бывают последствия
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» очередной отрывок из интервью с Александром Емельяненко и ответил оппоненту на вопрос, как тот собирается его бить.
«Тяжёлый вес — это не его вес. Тем более он на голову ниже, рычаг короче. Ну что он будет делать? Я не представляю. Как он меня бить будет?» — сказал Емельяненко.
На это Исмаилов ответил фразой: «У такой слепой самоуверенности, как правило, бывают вот такие последствия», добавив в ролик наглядные примеры.
Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».
Напомним, бой Исмаилова и Александра Емельяненко был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.
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