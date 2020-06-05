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Исмаилов — в ответ на слова Емельяненко: у слепой самоуверенности бывают последствия

Исмаилов — в ответ на слова Емельяненко: у слепой
Исмаилов — в ответ на слова Емельяненко: у слепой самоуверенности бывают последствия
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» очередной отрывок из интервью с Александром Емельяненко и ответил оппоненту на вопрос, как тот собирается его бить.

«Тяжёлый вес — это не его вес. Тем более он на голову ниже, рычаг короче. Ну что он будет делать? Я не представляю. Как он меня бить будет?» — сказал Емельяненко.

На это Исмаилов ответил фразой: «У такой слепой самоуверенности, как правило, бывают вот такие последствия», добавив в ролик наглядные примеры.

Видео доступно на странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».

Напомним, бой Исмаилова и Александра Емельяненко был запланирован на 3 апреля, но его пришлось отменить из-за карантина по коронавирусу. Новая дата — 24 июля.

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