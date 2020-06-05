Олейник предупредил Волкова о грязных приёмах Блейдса
Российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник поделился ожиданиями от предстоящего поединка Александра Волкова и Кёртиса Блейдса. Бой Волков — Блейдс возглавит турнир UFC в Лас-Вегасе, который состоится 20 июня.
В ноябре 2017 года Блейдс нанёс поражение Олейнику техническим нокаутом. Бой был остановлен врачом.
«Саше желаю успехов, хорошего выступления. Блейдс — грязноватый боец. Очень много делает грязных вещей и даже в борьбе в том числе работает локтями, головой, когда никто не видит. Поэтому Саше — собраться.
Думаю, они продумали идеальный геймплан. Если его хорошо продумали и он его будет выполнять, то он у него, наверное, получится. Буду болеть за Сашу», — сказал Олейник, общаясь с подписчиками в своём «инстаграме».
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