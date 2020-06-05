Фьюри: хочу избить этих мешков — Джошуа, Уайлдера, Уайта

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что в 2020 году намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.

«Новостей пока нет, но на всякий случай я тренируюсь по четыре раза в день. Хочу избить в этом году нескольких мешков: Джошуа, Уайлдера, Уайта и всех остальных.

Я поддерживаю форму и буду готов. А потом бум – и они в нокауте. Увидимся», — приводит слова Фьюри Talk Sport.

Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Он нокаутировал Уайлдера и отобрал у того пояс WBC. Всего на счету британца 30 побед и одна ничья.