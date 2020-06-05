Фьюри: хочу избить этих мешков — Джошуа, Уайлдера, Уайта
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что в 2020 году намерен провести ещё как минимум три боя. В числе возможных соперников он назвал обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера и Диллиана Уайта.
«Новостей пока нет, но на всякий случай я тренируюсь по четыре раза в день. Хочу избить в этом году нескольких мешков: Джошуа, Уайлдера, Уайта и всех остальных.
Я поддерживаю форму и буду готов. А потом бум – и они в нокауте. Увидимся», — приводит слова Фьюри Talk Sport.
Последний поединок Фьюри провёл в феврале 2020 года. Он нокаутировал Уайлдера и отобрал у того пояс WBC. Всего на счету британца 30 побед и одна ничья.
Фьюри: Уайлдер согласится на третий бой со мной из-за денег
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