Ковалёв съездил в казино в Лас-Вегас

Бывший чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв посетил Лас-Вегас (штат Невада, США). На своей странице в «Инстаграме» россиянин выложил несколько «сториз». Сначала видно, как он на автомобиле добирается до Невады, а после прибывает в одно из казино. Кроме того Ковалёв показал, как заселяется в гостиничный номер, а затем снова возвращается в игровой зал.
Соответствующее видео доступно также на его странице в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Сергей Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года, тогда он досрочно уступил Саулю Альваресу и потерял пояс чемпиона мира по версии WBO. В апреле он должен был встретиться с Салливаном Баррерой, но из-за пандемии коронавируса эта встреча перенесена на неопределённый срок.
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