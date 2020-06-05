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Ковалёв съездил в казино в Лас-Вегас

Ковалёв съездил в казино в Лас-Вегас
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв посетил Лас-Вегас (штат Невада, США). На своей странице в «Инстаграме» россиянин выложил несколько «сториз». Сначала видно, как он на автомобиле добирается до Невады, а после прибывает в одно из казино. Кроме того Ковалёв показал, как заселяется в гостиничный номер, а затем снова возвращается в игровой зал.

Соответствующее видео доступно также на его странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Сергей Ковалёв последний раз появлялся на ринге в ноябре 2019 года, тогда он досрочно уступил Саулю Альваресу и потерял пояс чемпиона мира по версии WBO. В апреле он должен был встретиться с Салливаном Баррерой, но из-за пандемии коронавируса эта встреча перенесена на неопределённый срок.

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