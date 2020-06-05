Победитель боя Стерлинг — Сандхеген встретится с победителем поединка Ян — Алду

Президент UFC Дэна Уайт заявил, что победитель встречи Альджамейн Стерлинг — Кори Сандхеген получит шанс сразиться за титул.

«Я полностью согласен, что в этом поединке встретятся претенденты на пояс. Победитель получит титульный бой», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Напомним, титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо. Теперь его оспорят Пётр Ян и экс-чемпион лиги Жозе Алду.

Что касается Стерлинга и Сандхегена, то они встретятся в предстоящие выходные на турнире UFC 250. Стерлинг на данный момент занимает второе место в рейтинге UFC, в то время как его соперник находится на четвёртом месте.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 250.