Победитель боя Стерлинг — Сандхеген встретится с победителем поединка Ян — Алду
Президент UFC Дэна Уайт заявил, что победитель встречи Альджамейн Стерлинг — Кори Сандхеген получит шанс сразиться за титул.
«Я полностью согласен, что в этом поединке встретятся претенденты на пояс. Победитель получит титульный бой», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Напомним, титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо. Теперь его оспорят Пётр Ян и экс-чемпион лиги Жозе Алду.
Что касается Стерлинга и Сандхегена, то они встретятся в предстоящие выходные на турнире UFC 250. Стерлинг на данный момент занимает второе место в рейтинге UFC, в то время как его соперник находится на четвёртом месте.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 250.
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