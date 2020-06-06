Украинский боксёр Беринчик — о Крыме: территорию никто не отдаст, а другие её не заберут

Серебряный призёр Олимпийски игр в Лондоне, украинский профессиональный боксёр Денис Беринчик поделился мыслями о Крыме. По его словам, граждане Украины могут называть полуостров украинским, но по сути в Крыму подняты российские флаги.

«Крым может быть для наших украинцев Крымом, но когда ты открываешь карту, у него триколор. Была автономная республика, отсоединилась, проголосовали. Пришли человечки, не пришли человечки… Но когда сегодня туда едешь, проезжаешь пограничную службу одной страны и другой страны. Думаю, территорию никто не отдаст, а другие её не заберут», — рассказал Беринчик в интервью, размещённом на странице портала Sport Arena в «Инстаграме».

Сам Денис Беринчик является уроженцем Луганской области и проживает на территории, которая не контролируется Украиной.