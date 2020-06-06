Баррера: надеюсь, Ковалёв не вернулся к употреблению водки

Кубинец Салливан Баррера сообщил, что всё ещё рассчитывает на бой с россиянином Сергеем Ковалёвым.
«Всё моё внимание сосредоточено на Ковалёве. После операции я чувствую себя возрождённым бойцом, и хочу доказать это миру отличным выступлением против Ковалёва. Я всё ещё тренируюсь, оставаясь в форме и жду, когда мой менеджер позвонит мне. Пока ничего не слышно. В чём проблема? Я просто надеюсь, что Ковалёв не вернулся к употреблению водки. Мы все знаем, что алкоголь делает с ним, и я надеюсь, что это не причина, по которой наш бой не состоится. Я действительно хочу этот бой. Я вложил в него всё», — приводит слова Барреры BoxingScene.
Изначально, бой между Баррерой и Ковалёвым должен был состояться 25 апреля, однако был отменён из-за пандемии коронавируса.
Последний бой 36-летний Ковалёв провёл в ноябре, когда проиграл мексиканцу Саулю Альваресу и лишился пояса WBO. Всего на его счету 34 победы (в том числе 29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.
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