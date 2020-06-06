Балаев — Панарину: на таких, как ты, Россия держится

Боец смешанных единоборств Марат Балаев поддержал хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, выступившего против государственной системы в России.



Напомним, Панарин на видео сообщил: «С подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей нашей страны. Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство. Всем — добра».



Балаев сделал репост видеообращения Панарина, сопроводив его комментарием: «Братан, мы знаем, что ты простой и прямой, наш, русский парень, и у таких родина не продаётся! На таких, как ты, Россия держится, и пока такие, как ты, есть! Мы с тобой, брат, в любом раскладе!».