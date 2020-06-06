Майк Перри и Микки Галл могут провести бой 27 июня на «Бойцовском острове»

UFC ведёт работу над организацией поединка между полусредневесами Майком Перри и Микки Галлом, сообщает BJPenn. Поединок может пройти 27 июня на первом турнире на «Бойцовском острове».
Майк Перри проиграл два последних поединка. Последний поединок Перрри провёл в декабре 2019 года и уступил Джеффу Нилу. На счету Перри 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.
Микки Галл не выходил в октагон с августа 2019 года, когда единогласным решением судей победил Салима Туари. На счету Галла восемь поединков в ММА, в которых он одержал шесть побед.
Ранее президент UFC Дэна Уайт рассказал, как идут работы по созданию «Бойцовского острова», который нужен, чтобы бойцы, проживающие за пределами США, могли проводить поединки.
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