Майк Перри и Микки Галл могут провести бой 27 июня на «Бойцовском острове»

UFC ведёт работу над организацией поединка между полусредневесами Майком Перри и Микки Галлом, сообщает BJPenn. Поединок может пройти 27 июня на первом турнире на «Бойцовском острове».



Майк Перри проиграл два последних поединка. Последний поединок Перрри провёл в декабре 2019 года и уступил Джеффу Нилу. На счету Перри 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.



Микки Галл не выходил в октагон с августа 2019 года, когда единогласным решением судей победил Салима Туари. На счету Галла восемь поединков в ММА, в которых он одержал шесть побед.

Ранее президент UFC Дэна Уайт рассказал, как идут работы по созданию «Бойцовского острова», который нужен, чтобы бойцы, проживающие за пределами США, могли проводить поединки.