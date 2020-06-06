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Майк Перри и Микки Галл могут провести бой 27 июня на «Бойцовском острове»

Майк Перри и Микки Галл могут провести бой 27 июня на «Бойцовском острове»
Бокс/ММА / UFC 0

UFC ведёт работу над организацией поединка между полусредневесами Майком Перри и Микки Галлом, сообщает BJPenn. Поединок может пройти 27 июня на первом турнире на «Бойцовском острове».

Майк Перри проиграл два последних поединка. Последний поединок Перрри провёл в декабре 2019 года и уступил Джеффу Нилу. На счету Перри 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 13 побед.

Микки Галл не выходил в октагон с августа 2019 года, когда единогласным решением судей победил Салима Туари. На счету Галла восемь поединков в ММА, в которых он одержал шесть побед.

Ранее президент UFC Дэна Уайт рассказал, как идут работы по созданию «Бойцовского острова», который нужен, чтобы бойцы, проживающие за пределами США, могли проводить поединки.

Президент UFC рассказал о «Бойцовском острове» и назвал дату первого турнира
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