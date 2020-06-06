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Деонтей Уайлдер — о протестах в США: мы устали молчать

Деонтей Уайлдер — о протестах в США: мы устали молчать
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу Деонтей Уайлдер прокомментировал ситуацию с протестами в США.

«Дело не в том, что чёрные выступают против белых. Сейчас каждый чернокожий выступает против расизма. Как будто не было 400 лет рабства. Мы учимся быть сильными уже во чреве матери. Линчевание, побои и пытки калёным железом — все это было в прошлом. Но сейчас им на смену пришли тюрьма, изнасилования и убийства. Все будто вдруг забыли Малкольма Икса и Мартина Лютера Кинга. Эрик Гарнер, Бреонна Тейлор, Трейвон Мартин — все эти люди погибли просто за то, что были собой.

Почему по сей день вы продолжаете убивать наших братьев и сестёр? Не помню времён, когда кто-то из нас делал что-то плохое. Мы тяжело работали, чтобы заслужить равноправие. Всегда были терпеливы, но сейчас мы устали молчать», — приводит слова Деонтея Уайлдера BoxingScene.

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