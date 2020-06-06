Ассунсао хочет занять место Яна или Алду в бою за вакантный титул UFC

Бразильский боец UFC Рафаэль Ассунсао выразил надежду, что сможет поучаствовать в поединке за вакантный пояс чемпиона в легчайшем весе.



«Победа позволит мне фигурировать в разговоре о титульном поединке. Уже давно дерусь на высоком уровне. Да, критики есть, но они могу говорить всё что посчитают нужным. Отлично справляюсь со своей работой, даже имея в рекорде несколько отрицательных результатов. Собираюсь подняться на вершину среди тех, кто претендует на титул. Хочу показать лучшее выступление. Хочу быть уверен, что в этот вечер покажу лучшего Рафаэля Ассунсао», — приводит слова Ассунсао MMAJunkie.



Напомним, титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо. Теперь его оспорят Пётр Ян и экс-чемпион лиги Жозе Алду. Об этом бое пока не было объявлено официально.