Ассунсао хочет занять место Яна или Алду в бою за вакантный титул UFC

Бразильский боец UFC Рафаэль Ассунсао выразил надежду, что сможет поучаствовать в поединке за вакантный пояс чемпиона в легчайшем весе.
«Победа позволит мне фигурировать в разговоре о титульном поединке. Уже давно дерусь на высоком уровне. Да, критики есть, но они могу говорить всё что посчитают нужным. Отлично справляюсь со своей работой, даже имея в рекорде несколько отрицательных результатов. Собираюсь подняться на вершину среди тех, кто претендует на титул. Хочу показать лучшее выступление. Хочу быть уверен, что в этот вечер покажу лучшего Рафаэля Ассунсао», — приводит слова Ассунсао MMAJunkie.
Напомним, титул UFC в легчайшем весе стал вакантным после того, как о завершении карьеры объявил Генри Сехудо. Теперь его оспорят Пётр Ян и экс-чемпион лиги Жозе Алду. Об этом бое пока не было объявлено официально.
- 6 июня 2020
-
15:49
-
15:08
-
13:53
-
11:55
-
10:40
-
09:19
-
06:34
-
03:02
-
01:18
-
00:55
-
00:34
-
00:28
- 5 июня 2020
-
23:57
-
22:18
-
21:44
-
20:19
-
19:29
-
18:52
-
17:35
-
15:10
-
14:05
-
13:00
-
11:40
-
10:01
-
09:01
-
00:56
- 4 июня 2020
-
23:34
-
22:41
-
22:27
-
21:46
-
20:53
-
19:36
-
18:53
-
17:57
-
16:09