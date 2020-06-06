Напарник Конора пригласил Масвидаля в Bellator и пригрозил ему нокаутом
Член команды экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, выступающий в Bellator, Диллон Дэнис отреагировал на заявления бойца UFC Хорхе Масвидаля, который недоволен гонорарами и пригрозил боссу промоушена Дэне Уайту уходом.
«Приходи в Bellator, и я тебя нокаутирую быстрее, чем ты нокаутировал Аскрена», — написал Дэнис на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Напомним, Масвидаль является автором самого быстрого нокаута в истории UFC. 6 июля 2019 года он победил экс-чемпиона Bellator и ONE за пять секунд.
Диллон Дэнис провёл в Bellator два поединка и победил в обоих случаях. Масвидаль занимает второе место в рейтинге UFC в полусреднем весе и является одним из претендентов на титул.
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